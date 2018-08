Servidores em greve ocupam a prefeitura de Porto Alegre

Os servidores da prefeitura de Porto Alegre ocuparam, no fim da manhã desta terça-feira (07), a sede do Executivo municipal, no Centro da cidade. A categoria, que está em greve há mais de uma semana, protesta contra os projetos que alteram benefícios e o regime de trabalho dos municipários e pede reajuste salarial.

Antes de entrar no prédio, os servidores realizaram um ato em frente ao Paço Municipal. A categoria quer se reunir com o prefeito Nelson Marchezan Júnior. A Guarda Municipal acompanha a ocupação da prefeitura e solicitou o apoio da Brigada Militar.

Na segunda-feira (06), o plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o projeto de lei complementar do Executivo que institui o POAPrev (Regime de Previdência Complementar) para os servidores do município. A proposta também fixa limites para a concessão de aposentadorias e pensões, conforme o artigo 40 da Constituição Federal, além de autorizar a criação de entidade fechada de Previdência Complementar.

Segundo a justificativa do prefeito, o objetivo é fixar os valores das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelos RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, estabelecendo igualdade entre as Previdências dos servidores públicos e a dos empregados da iniciativa privada.

