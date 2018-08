Servidores em greve protestam em frente ao prédio onde mora o prefeito de Porto Alegre

Servidores da prefeitura de Porto Alegre realizaram, na manhã desta quinta-feira (30), um protesto em frente ao prédio onde mora o prefeito Nelson Marchezan Júnior, no bairro Petrópolis. Segundo o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre), a categoria reivindica a abertura de negociação com o prefeito, que, conforme os grevistas, “permanece intransigente”.

O Simpa informou que os moradores do edifício não foram impedidos pelos manifestantes de entrar ou sair do local. A Brigada Militar e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) acompanharam o ato, que iniciou por volta das 7h30min e terminou às 10h30min. O prefeito não estava em casa durante o protesto. Depois, os municipários seguiram em caminhada até a Smov (Secretaria Municipal de Obras e Viação).

Greve

Os servidores estão em greve há mais de um mês. Em assembleia realizada na tarde de terça-feira (28), a categoria, que alega falta de diálogo por parte de Marchezan, decidiu manter a paralisação. Os municipários reivindicam reajuste salarial de 6,85% e protestam contra o parcelamento dos salários e contra os projetos de lei da prefeitura que alteram benefícios e o regime de trabalho dos servidores. A próxima assembleia da categoria será realizada no dia 4 de setembro.

“A greve dos municipários é uma resposta à falta de diálogo, autoritarismo e intransigência por parte de Marchezan. Apesar de dizer que tem se reunido com representantes da categoria, a verdade é que a atual gestão tem ignorado sistematicamente os pedidos de reunião e as pautas dos municipários. Desde abril, quando foram entregues as reivindicações da categoria, o Simpa não foi recebido pelo prefeito”, afirmou o Simpa.

O Executivo municipal divulgou uma nota sobre a paralisação dos servidores. “A prefeitura de Porto Alegre sempre esteve aberta ao diálogo com os municipários. O Simpa, desde 1º de janeiro de 2017, já foi recebido, oficialmente, 53 vezes. O governo municipal sempre dedicou atenção e o tempo necessário para discutir a pauta de reivindicações do sindicato. Portanto, é uma falácia dizer que há falta de diálogo do Executivo. Na prática, quem está demonstrando ser avesso ao diálogo é o Simpa, que faz greve eleitoreira, provoca agressões físicas, morais, invasões, bloqueios em secretarias e órgãos de serviços essenciais, como saúde, educação, água e recolhimento de lixo. Só com a suspensão destas atividades ilegais é que poderemos analisar novas conversas com o sindicato. Antes, não. Lembrando que o diálogo com os servidores que estão trabalhando e cumprindo seu dever público jamais foi interrompido”, diz o texto.

“O Simpa precisa escolher se atende aos servidores municipais ou aos partidos políticos aos quais seus dirigentes são filiados. A população de Porto Alegre já percebeu que, curiosamente, a greve do Simpa coincide com a campanha eleitoral. Não será surpresa se seguir este calendário. O governo municipal segue trabalhando junto à imensa maioria dos servidores pelo bem de Porto Alegre. Nestes 19 meses da atual gestão, foram deflagradas seis greves pelo Simpa”, prossegue a nota.

