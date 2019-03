Governo do RS pagará salários de março somente em abril

O calendário de pagamento da folha do mês de março do funcionalismo público estadual, foi anunciado durante esta quinta-feira (28), pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Servidores estaduais com salários líquidos de até R$ 2 mil devem receber a partir do dia 10 de abril. É a primeira vez, na gestão atual, que os valores não serão pagos no último dia do mês corrente.

Os servidores que recebem até R$ 5 mil vão ter os salários depositados no dia 12. Já os demais vencimentos serão pagos: em 15 de abril, a quem ganha até R$ 8 mil; no dia 17, para quem ganha até R$ 12 mil; e no dia 22 aos demais profissionais do funcionalismo público.

