Servidores interessados em trabalhar no Enem devem se inscrever até hoje

As inscrições para servidores públicos federais e professores da rede pública estadual ou municipal para trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se enceram hoje (22). Os interessados devem se cadastrar no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), até às 23h e 59 min.

Será pago a cada participante, o valor de R$ 342 por dia, sendo que a prova do enem é aplicada em dois domingos seguidos, nos dias 3 e 10 de novembro, totalizando um valor de R$ 684,00. O serviço a ser desenvolvido é para que as pessoas fiquem responsáveis por conferir vários procedimentos durante o exame.

Conforme o Inep, todas as pessoas que se inscreverem e que estejam atendendo os critérios exigidos serão chamados para uma capacitação a distância. Os participantes que tiverem nota mínima exigida, poderão atuar como certificadores no Enem. As atividades a serem exercidas, vão ser enviadas na semana da prova.

Confira os critérios para participar da seleção:

– Ser servidor público do Poder Executivo Federal, em exercício em 2019, regido pela Lei nº 8.112, ou docente da rede pública estadual ou municipal de ensino, efetivo e registrado no Censo Escolar 2018.

– Ter formação mínima em ensino médio.

-Não estar inscrito e nem ter parentes inscritos no Enem 2019.

-Não ter vínculo com qualquer atividade do Enem ou do Inep.

