Servidores protestam contra pacote do governador Sartori

Servidores públicos estaduais foram contidos pela BM (Brigada Militar) durante um protesto, na tarde desta terça-feira (13), em frente ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre. Bombas de efeito moral foram utilizadas para impedir que os manifestantes invadissem a sede do governo do Estado.

O grupo é contra o pacote de medidas apresentado pelo governador José Ivo Sartori para tentar conter a crise financeira. O projeto prevê a extinção de fundações e a demissão de servidores. Os manifestantes queimaram um boneco de Sartori. A presença da polícia foi reforçada na região.

Comentários