Confrontos entre servidores e BM marcam dia de votaÃ§Ã£o de pacote do governo Sartori

A situação é tensa na Praça da Matriz, nesta segunda-feira (19), diante da Assembleia Legislativa do RS, no Centro de Porto Alegre.

Servidores que tentam ingressar no legislativo para acompanhar a votação do pacote de medidas de reestruturação do Estado, encaminhado pelo governador José Ivo Sartori, estão sendo barrados pela tropa de choque da polícia.

Bombas de efeito moral são lançadas em direção aos manifestantes, que protestam contra as propostas do governo gaúcho.

Os 16 projetos de lei e seis propostas de emendas constitucionais incluem demissões de servidores celetistas, mudança no calendário de pagamento do funcionalismo, extinção de fundações, entre outras medidas.

A segurança foi reforçada na região.

