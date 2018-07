O Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho, é tema de uma grande festa no Galpão do Sesc Campestre (avenida Protásio Alves, 6.220), em Porto Alegre, a partir das 10h desta quinta-feira. Na programação, diversas atividades para 300 idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Fasc.

