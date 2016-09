Sesc e Senac/RS completam hoje (13) 70 anos de atividades

Nesta terça-feira (13), o Sistema Fecomércio-RS comemora os 70 anos de atuação de Sesc e Senac. Administrados pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – entidade que conta com 112 sindicatos filiados, representando quase 600 mil empresas do setor terciário, o Sesc e o Senac tornaram-se um dos maiores sistemas de desenvolvimento social, atendendo a sociedade brasileira com educação profissional, cultura, saúde, turismo, assistência, esporte e lazer.

“Fortalecer o setor terciário gaúcho é um compromisso do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, e comemorar este marco que é os 70 anos de atuação de duas grandes instituições como o Sesc e o Senac, chancela nossa missão de desenvolver um trabalho totalmente voltado para as necessidades dos gaúchos”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac, Luiz Carlos Bohn.

SESC/RS

Diversidade, conhecimento, oportunidade, transformação e felicidade. Essas são algumas palavras que acompanham as ações desenvolvidas pelo Sesc ao longo de seus 70 anos. Pioneirismo, inovação e inclusão são outros termos adotados nessas décadas, sem perder de vista o acolhimento, a convivência e a atenção. Um trabalho que tem como foco o ser humano e sua capacidade de ampliar seus horizontes.

Nestas sete décadas, o Sesc montou uma grande estrutura física em todo o País, que possibilita a oferta de seus serviços com excelência. No Rio Grande do Sul, são 43 Unidades Operacionais fixas e 22 Balcões Sesc/ Senac, além das Unidades Móveis OdontoSesc, BiblioSesc, USSP (Unidade Sesc de Saúde Preventiva) e a RecreArte – Unidade Móvel de Cultura e Lazer, que ampliam a promoção do bem-estar social nos 497 municípios gaúchos.

Destaques

Os protagonistas de inúmeras histórias ao longo destes 70 anos são todos os gaúchos que tiveram refeições complementadas a partir do Programa Mesa Brasil; aprenderam os hábitos saudáveis com as ações do Sorrindo para o Futuro; emocionaram-se com os espetáculos teatrais e musicais promovidos pelo Arte Sesc; superaram as próprias expectativas no Circuito Sesc de Corridas, Jogos Comerciários e Circuito Verão Sesc de Esportes, assim como em todos demais eventos esportivos; descobriram o hábito da leitura nas Bibliotecas ou a partir de projetos como Sesc Mais Leitura, Contações de Histórias e Feiras de Livros; conseguiram um sorriso mais bonito nas Unidades da OdontoSesc ou nos consultórios odontológicos; descobriram o envelhecimento saudável nos grupos da Maturidade Ativa; fizeram novos amigos e se divertiram nas atividades de recreação, como o Estação Verão e o Brincando nas Férias; curtiram os momentos de descanso pelo Turismo Sesc; aprenderam nos primeiros anos da infância com os Sesquinhos – Escolas Sesc de Educação Infantil; e se transformaram a partir das ações de bem-estar social.

SENAC/RS

Mudar a vida das pessoas através da educação profissional é o compromisso do Senac-RS, que já capacitou mais de sete milhões de gaúchos em sete décadas de atuação. Atualmente, a entidade conta com duas faculdades – Faculdade Senac Porto Alegre e Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas, além de 43 escolas de educação profissional distribuídas pelo Estado e 22 Balcões Sesc/Senac. São mais de 60 postos de atendimento que possibilitam o Senac-RS atender a todos os 497 municípios gaúchos.

Referência na oferta de cursos técnicos, a instituição vem tendo um aumento constante na procura de cursos nesse nível de ensino. As qualificações adquiridas durante a parte teórica já possibilitam o ingresso no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do curso. Atualmente, 84% dos alunos do Senac-RS conseguem emprego antes do encerramento da capacitação.

Na modalidade a distância, o Senac do Rio Grande do Sul é responsável pela oferta dos cursos técnicos em todos o país. Nessa modalidade, são oferecidos 12 títulos, totalizando mais de 12 mil matrículas somente no ano de 2015, com cursos sendo ofertados também no Japão. A instituição, foi a primeira a oferecer o curso técnico em Administração para brasileiros que residem em solo nipônico.

Considerando a rapidez das informações e do desenvolvimento tecnológico, o Senac oferece cursos de capacitação em horários alternativos, aplicando metodologias alinhadas com o novo modelo pedagógico do Senac, laboratórios de alta tecnologia, atendimentos de acordo com as necessidades do mercado em ambientes modernos e confortáveis. O Senac 24h é a única escola no Brasil que funciona todos os dias ano, sem nunca fechar as portas.

Com mais de 600 opções de cursos diferentes em todo o Estado, o Senac-RS não para de pesquisar novos títulos e de trabalhar nas adequações de seus currículos. Para viabilizar a oferta de uma capacitação, a instituição apoia-se em análises de mercado que levam em conta não só a oferta de emprego, mas também as características de cada região. Além disso, o desenvolvimento de novos cursos passa por uma integração entre os diferentes setores do mundo do Trabalho e da Educação, através dos comitês técnicos setoriais, que são focados nas áreas de comércio e serviços.

Sesc e Senac em Números no RS

– Atividades sistemáticas nos 497 municípios gaúchos;

– 43 escolas de educação profissional e 43 unidades operacionais;

– 23 Balcões Sesc/Senac;

– 2 faculdades;

– 3 hotéis;

– 1 escola 24 Horas;

– 1 unidade móvel Senac;

– 5 unidades móveis de odontologia, 2 de saúde preventiva, 3 BiblioSesc’s e 1 RecreArte;

– Média de 200 mil atendimentos e de 20 mil aprendizes ao ano no Senac;

– Mais de 80 milhões de atendimentos/ ano em ações de bem-estar.

