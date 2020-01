Acontece Sesc Gravataí promove oficina gratuita de preparação para o mercado de trabalho

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Participantes receberão dicas sobre currículo, seleção e plataformas para busca de vagas Foto: João Castro Foto: João Castro

O Sesc Gravataí promove no sábado, dia 18 de janeiro, uma oficina gratuita de preparação para o mercado de trabalho. Serão duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, que receberão dicas sobre currículo, seleção, plataformas para busca de vagas, entre outros temas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro na Biblioteca do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241) ou pelos telefones (51) 3497-6174 ou 3497-6118. Mais informações no site www.sesc-rs.com.br/gravatai ou pela página www.facebook.com/sescgravatai.

A oficina terá ao todo 24 vagas para pessoas com 16 anos ou mais. Serão dois horários de capacitação: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para a realização do projeto, o Sesc Gravataí terá a parceria da instrutora de aprendizagem Keli Oliveira e da agência de Empregos, Treinamento e Desenvolvimento Primer RH. Keli atua como instrutora de aprendizagem para inserção de jovens no mercado de trabalho e possui Licenciatura em História e pós-graduação em Mídias na Educação, pela FURG. A Primer RH fica localizada na Rua Anápio Gomes, 1471 – Sala 203, em Gravataí.

Oficina de preparação para o mercado de trabalho / 18/01 (Sábado)

Horários / Turma 1 – das 8h às 12h (12 vagas)/ Turma 2 – das 13h às 17h (12 vagas)/ Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241).

Inscrições gratuitas: até o dia 15 de janeiro na Biblioteca do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241) ou pelos telefones (51) 3497-6174 ou 3497-6118

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário