Sesc Protásio tem vagas para aulas de judô

O Sesc Protásio Alves está com vagas abertas para as aulas de judô. As aulas são divididas pela faixa etária dos alunos e acontecem de duas a três vezes por semana. Para aqueles com renda familiar de até três salários mínimos, há bolsa gratuita. Para os demais, a mensalidade varia entre R$ 25 e R$ 45, com desconto para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac.

Deixe seu comentário: