Acontece Sesc/RS conta com ferramenta para conectar voluntários e entidades sociais

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Iniciativa divulga vagas e cursos para os interessados na atividade Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O Sesc/RS conta com uma nova ferramenta para quem deseja contribuir com o desenvolvimento social. No site da instituição, o espaço Quero ser voluntário permite com que os interessados consultem as vagas de voluntariado nas entidades parceiras do Sesc. Além disso, é possível conferir a agenda de cursos de capacitação para a atividade. A iniciativa busca facilitar o encontro de quem precisa com quem quer ajudar e, assim, auxiliar da dinâmica do Programa Sesc de Voluntariado. As oportunidades podem ser visualizadas no site www.sesc-rs.com.br/acaosocial/voluntariado.

O Programa visa contribuir com a sociedade por meio do estabelecimento de uma rede de voluntários e entidades sociais, oferecendo capacitação e acompanhamento técnico. Além de formar voluntários, o projeto articula suas ações através de organizações parceiras que, por sua vez, também recebem capacitação na área de gestão. O resultado desse trabalho é o fortalecimento do terceiro setor e a promoção da cultura do voluntariado em prol da promoção do bem-estar social e da responsabilidade social compartilhada.

