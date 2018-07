SESCON-RS doa mais de seis mil agasalhos e alimentos ao Governo do Estado

Nesta segunda-feira (23), às 11h, o Presidente Célio Levandovski e diretores do SESCON-RS estarão na Central de Doações no Centro Administrativo Fernando Ferrari para a entrega de agasalhos e alimentos arrecadados na Campanha Social promovida pela entidade empresarial. Serão entregues cerca de três mil peças de agasalhos e três mil quilos de alimentos doados por empresas representadas do SESCON-RS.

A Primeira Dama do Estado, Maria Helena Sartori, irá receber oficialmente as doações. Para o Presidente do SESCON-RS, o montante arrecadado é uma mostra da mobilização das empresas de contabilidade, não só em causas técnicas ou de gestão, mas também quando o assunto é responsabilidade social.

Na ocasião, a operadora Vivo e o CRCRS também farão entrega de doações ao Governo.

