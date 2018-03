SESCON-RS elege nova diretoria nesta quinta-feira (15)

Nessa quinta-feira (15/03), associados do SESCON-RS irão definir o futuro da entidade para os próximos quatro anos. Das 9h às 15h, a eleição ocorre na sede da entidade, em Porto Alegre, e em urnas instaladas em São Leopoldo, Lajeado, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. Duas chapas concorrem ao pleito. A Chapa 1 (situação), tem Célio Levandovski como candidato à Presidência. Já a Chapa 2 (oposição) conta com José Tadeu Jacoby como postulante ao cargo máximo. A expectativa é de que o resultado já saia poucas horas após o encerramento da votação. A nova diretoria tomará posse no dia 2 de maio.

Para o atual Presidente do SESCON-RS, Diogo Chamun, o período eleitoral vem seguindo com normalidade, apesar da acirrada disputa entre os dois grupos. “Esse embate só demonstra que estamos fortes, atuantes e representativos. Quem não gostaria de comandar essa entidade?”, questiona. Para Chamun, o SESCON-RS vive um momento ímpar em seus trinta anos de existência, com articulação política junto a lideranças e autoridades e produtos e serviços importantes para associados.

Podem exercer o voto somente associados em dia com a entidade. Cada empresa terá direito a um voto apenas e deve designar um de seus sócios como eleitor. É possível a empresa se regularizar na hora e local e votar. A eleição contará com o apoio de dirigentes do CRCRS, que irão exercer o papel de presidência de mesa, juntamente com colaboradores do SESCON-RS e parceiros locais. Mais informações pelo email sesconrs@sesconrs.com.br ou pelo fone (51) 3343-2090.

Locais de votação:

Porto Alegre (Sede) – Rua Augusto Severo, 168 – Bairro São João

São Leopoldo (Sincontecsinos) – Rua Osvaldo Aranha, 115 – Centro

Lajeado (Sincovat) – Rua Venceslau Brás , 90 – Bairro São Cristóvão

Santa Maria (Espaço Contabil) – Alameda Santiago do Chile, 115 – Nossa Senhora das Dores

Passo Fundo (Sindicontábil) – Rua 7 de agosto, 448 – Centro

Pelotas (Sincotecpel) – Rua General Argolo, 593 – Centro

