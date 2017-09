SESCON-RS promove ações solidárias no mês de setembro

Ajudar crianças e idosos em situação de vulnerabilidade pode ser um importante gesto para diminuir as mazelas sociais. Pensando nisso, SESCON-RS e entidades do segmento contábil promovem no dia 29 de setembro a primeira edição do Jantar Contábil Solidário. Os renomados chefs do União Cooks irão preparar doze pratos da alta gastronomia para o jantar-baile no Grêmio Náutico União. A renda será revertida para fundos da Criança e do Idoso, apoiados pelo Programa Escolha o Destino, do Governo do Estado. O evento é aberto a todos os interessados.

A iniciativa faz parte do calendário de ações do SESCON-RS que em 2017 comemora seus 30 anos. “Nosso posicionamento é de estar a serviço da sociedade. E esse jantar e todas as ações sociais que promovemos vão nessa direção, de ser uma entidade que antes de tudo tem responsabilidade social”, afirma o Presidente Diogo Chamun.

Os convites para o Jantar Contábil Solidário já estão à disposição. Também é possível patrocinar as cozinhas. “Essa uma grande oportunidade para as empresas aliarem sua marca a uma ação de grande apelo social”, destaca Chamun. Além do SESCON-RS, são parceiros do Jantar Contábil Solidário o CRCRS, o Sindiconta, O Ibracon, o Sescon Serra Gaúcha e a Fenacon. Mais informações pelo e-mail eventos@sesconrs.com.br ou fone (51) 3343-2090.

MAIS AÇÕES SOLIDÁRIAS – Além do Jantar, o SESCON-RS promove outras ações solidárias no mês de setembro. No dia 18, a partir das 19h30 no Acampamento Farroupilha, ocorre o 2º Carreteiro Tributário, ação que irá distribuir o prato típico gratuitamente, alertando para a alta carga de impostos paga pelos brasileiros. No dia 22, será a vez de iniciar uma grande campanha de mobilização pela doação de sangue. Dirigentes do SESCON-RS irão doar no hemocentro do Estado e conclamar a todos para a importância desse gesto de amor ao próximo.

Compartilhe

Deixe seu comentário: