SESCON-RS traz Rui Cadete a Porto Alegre no Dia do Empresário Contábil

O papel do empresário contábil está em franca mutação. Hoje, as assessorias prestam muito mais uma consultoria à gestão de seus clientes, do que apenas um trabalho meramente operacional. Dada a importância das organizações contábeis, a data de 12 janeiro, ano a ano, ganha força como momento de celebração e reflexão. O SESCON-RS, desde o ano passado, incorporou a data ao seu calendário de eventos. Em 2017, trará a Porto Alegre o empresário Rui Cadete, referência nacional em gestão de empresas de contabilidade.

Cadete irá palestrar na capital gaúcha, com transmissão ao vivo para telões instalados em Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Na sequência, haverá confraternização na Capital e no Interior. O evento é gratuito. “A ideia de trazer o Rui é por ele ser um dos empreendedores de vanguarda do nosso segmento. Assessorias contábeis de todo país estão atentas aos resultados que ele obteve, a partir de práticas inovadoras que aplicou em sua empresa no Rio Grande do Norte”, comenta o Presidente do SESCON-RS, Diogo Chamun.

O Dia do Empresário Contábil foi instituído em 2012 por uma lei originária de um projeto do deputado federal Arnaldo Faria de Sá. No país são mais de oitenta mil empresas de contabilidade, sendo cerca de dez mil somente aqui no Rio Grande do Sul. “Hoje vivemos um novo e desafiador paradigma que é o de sermos empresários, com todas as dificuldades de empreender no Brasil, e também técnicos em um país onde as questões tributárias são complexas”, afirma Diogo Chamun.

Mais informações sobre o evento alusivo ao Dia do Empresário Contábil pelo mail capacitacao@sesconrs.com.br ou pelo fone (51) 3343-2090.

