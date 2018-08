Sescoop/RS promove encontro de jovens cooperativistas

O Sescoop/RS promove, no dia 28 de agosto, na Casa do Cooperativismo na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o Encontro de Cooperativas Escolares para associados das cooperativas escolares do Rio Grande do Sul e outros estados.

O evento tem como objetivo a troca de experiências da juventude cooperativistas e debater desafios e oportunidades do ramo, dentre outros temas.

Confira a programação:

9h – Momento network e coffee break

9h50 – Hino do Cooperativismo

10h – Abertura – Presidente Sistema Ocergs-Sescoop/RS – Vergilio Perius

10h15 – Vice-presidente Central Sicredi Sul/Sudeste – Márcio Port

10h35 – Apresentação cases cooperativas escolares

11h15 – Palestra “O papel do jovem e suas convicções” – Mestre educador Max Hoetinger

12h15 – Palestra Mestre orientador Programa Cooperativas Escolares – Everaldo Marini

12h30 – Brunch

13h30 – Visitação Parque de Exposições Assis Brasil

