SESI promove palestra sobre tecnologia assistiva: o cão guia robô na rotina diária do trabalhador com deficiência visual

O SESI/RS (Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul) realiza, no dia 25 deste mês, a palestra com o tema “O uso de tecnologia assistiva (cão guia robô) na rotina diária do trabalhador da Indústria com deficiência visual”. O objetivo é reforçar a importância do uso de tecnologias assistivas como melhoria da produção laboral com qualidade.

O evento, em parceria com o SENAI e a Recense Consultoria e Tecnologia Assistiva, integra a programação da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Serviço:

Palestra – “O uso de tecnologia assistiva (cão guia robô) na rotina diária do trabalhador da indústria com deficiência visual.

Palestrante: Rotechild Prestes Analista Técnico do SESI e Gabriel Goldani consultor da Recense Tecnologia Assistiva.

Mediadora: Elizabete Noschang Analista Técnica do SENAI

A palestra é gratuita e aberta ao público em geral.

Local: Espaço do Conhecimento Petrobras – Praça da Alfândega, em frente ao Banrisul

Horário: 15h às 16h

Data: 25 de novembro de 2017

Promoção: Serviço Social da Indústria – SESI, SENAI e Recense Consultoria e Tecnologia Assistiva.

