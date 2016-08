Julgamento do impeachment de Dilma no Senado é retomado com debate entre acusação e defesa

Após o depoimento da presidenta afastada Dilma Rousseff, a sessão de julgamento do processo de impeachment será retomada nesta terça-feira (30) com a fase de debate entre acusação e defesa. Depois, estão previsos os discursos dos senadores na tribuna do Senado. A sessão está marcada para começar às 10h.

De acordo com as regras definidas pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Ricardo Lewandowski, os advogados de acusação terão uma hora e 30 minutos para apresentar seus argumentos, o mesmo tempo reservado para os responsáveis pela defesa de Dilma.

Depois, estão previstas réplica e tréplica de uma hora cada. Com isso, a fase de debates entre os advogados deve durar, ao todo, cinco horas. Após o debate entre os advogados, terá início a fase de manifestação dos senadores sobre o processo. Cada um terá até dez minutos para discursar, o que deve fazer com que a sessão se estenda por muitas horas. Caso os 81 senadores decidam se pronunciar pelo tempo máximo, a previsão é de que, só esta fase, dure 13 horas e meia.

Desta forma, a previsão inicial é de que a fase de debates dure 18 horas e meia, sem levar em conta os intervalos previstos para almoço e jantar. A expectativa dos aliados do presidente interino Michel Temer era de que a votação final que poderá levar ao afastamento definitivo de Dilma fosse realizada na madrugada de quarta-feira (31), já que o peemedebista tem viagem marcada para a China para participar da Cúpula do G20. (AG)

