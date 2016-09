Sessão especial no Theatro São Pedro vai homenagear Domingos Montagner, com entrada gratuita

Emocionados com a morte prematura do ator e amigo Domingos Montagner, atores, produtores e equipe técnica da peça “Morte Acidental de um Anarquista” decidiram promover uma sessão extra e gratuita para homenagear o artista de teatro, televisão, cinema e circo.

Assim, a montagem que já estava na grade do Porto Alegre em Cena neste sábado (17) e domingo (18), terá sessão extra no domingo, às 21h. A proposta partiu de Dan Stulbach, que integra o elenco da montagem, e foi imediatamente abraçada pelo festival e pelo Theatro São Pedro. Além de colegas, Dan e Domingos eram amigos íntimos.

Com texto baseado em fatos reais do genial dramaturgo italiano Dario Fo (Nobel de Literatura de 1997), o espetáculo “Morte Acidental de um Anarquista” é uma comédia que, além de divertir, provoca profunda reflexão e crítica à vida e à sociedade. Escrita há 45 anos, a engenhosa peça se mantem viva e atual – não à toa, é o texto mais montado do autor ao redor do mundo.

Sob impecável direção de Hugo Coelho, a encenação evidencia a ficção, apesar de estabelecer diversos vínculos com a realidade contemporânea. Em cena, os brilhantes atores Dan Stulbach e Henrique Stroeter – que dividem o palco com Riba Carlovich, Marcelo Castro, Maíra Chasseraux, Rodrigo Bella Dona e Rodrigo Geribello – fazem improvisações inteligentes e derrubam a barreira invisível que separa palco e plateia, aproximando ainda mais a farsa e incluindo o público, que sai do teatro perplexo com a verossimilhança do que assistiu com o momento político e social brasileiro.

SERVIÇO

Peça “Morte Acidental de um Anarquista” (SP)

Domingo, às 18h (ingressos R$ 80 inteiro / R$ 40 promocional)

Domingo, às 21h (sessão extra com entrada franca – os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação)

Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro – Centro)

* Com texto de Dario Fo, dramaturgia e direção de Hugo Coelho e atuação de Dan Stulbach, Henrique Stroeter, Riba Carlovich, Maíra Chasseraux, Marcelo Castro e Rodrigo Bella Dona

