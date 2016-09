Câmara realiza sessão que pode cassar mandato de Cunha; acompanhe ao vivo

Marcada para as 19h desta segunda-feira (12), a sessão que pode definir a cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara, foi retomada há pouco, depois de ter sido suspensa por uma hora.

Um dos principais investigados na Operação Lava-Jato, o deputado afastado é réu em duas ações.

O processo do peemedebista já se arrasta na Câmara há quase um ano. Aliados de Cunha planejavam esvaziar a sessão desta segunda para evitar a cassação, já que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretendia iniciá-la somente com a presença no plenário de 420 deputados de um total de 513.

Caso 257 parlamentares votem a favor de sua cassação, Eduardo Cunha perderá o mandato. (Folhapress)

