Em razão de um problema técnico na parte sonora do equipamento de projeção (DCP), a Cinemateca Capitólio Petrobras suspendeu as sessões desta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). A única sessão a ser exibida será neste sábado, às 20h, com o filme A Ilha do Sol, que não será exibido no formato DCP, mas em arquivo de vídeo.

