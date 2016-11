Sete coisas que você precisa saber antes de comprar um iPhone 7

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus desembarcaram no Brasil. Desta vez o modelo tem preço menor do que o anterior, o iPhone 6S, o que vem despertando a curiosidade de muitos consumidores em relação ao que o celular da Apple tem a oferecer. Se você também está cogitando comprar o iPhone 7 ou 7 Plus, confira a seguir sete detalhes sobre os smartphones.

1) Armazenamento.

O espaço interno aumentou no iPhone 7. Na geração anterior, a versão mais básica tinha 16GB, enquanto agora o modelo com menor armazenamento é o de 32GB. O mesmo ocorreu no modelo mais caro, que saltou de 128GB para 256GB.

2) Preço.

O iPhone 7 caiu de preço em relação ao 6S. Há um ano, na época de seu lançamento, o iPhone 6S chegava no País por 3.999 reias em sua versão mais básica. Enquanto isso, o iPhone 7 de 32GB sai por 3.499 reais, uma diferença de 500 reais.

O modelo Plus seguiu o mesmo caminho: em 2015, o smartphone de 5,5 polegadas era lançado por 4.299 reais, ao passo que o iPhone 7 Plus de 32GB custa 4.099 reais.

3) Resistência à água.

Os iPhones 7 e 7 Plus são os primeiros da Apple com resistência à água. Os dois têm certificação IP67, que lhes permite ficar a uma profundidade de 1 metro durante 30 minutos, além de oferecer proteção contra entrada de poeira. Mas aqui cabe um alerta: a própria Apple não recomenda que os aparelhos sejam submersos.

4) O Plus oferece algo a mais.

Nas gerações anteriores, a versão Plus significou quase tão somente uma tela maior. Isso continua sendo verdade no iPhone 7 Plus, cujo display de 5,5 polegadas é maior do que o do iPhone 7, de 4,7 polegadas. Só que agora o modelo também tem captura de imagens de melhor qualidade, graças à presença da câmera dupla, ausente no irmão menor.

Aprincipal vantagem do componente é juntar duas câmeras de 12 megapixels cada, uma com lente grande-angular e outra com lente teleobjetiva. A combinação possibilita zoom óptico de 2x – o zoom “de verdade” – e zoom digital de 10x, enquanto o iPhone 7 tem somente zoom digital de 5x. Além disso, apenas o modelo Plus conta com o modo retrato, que aplica o efeito bokeh (aquele desfocado) no fundo das imagens, destacando o assunto central da foto.

5) Bateria.

A bateria de 1.960 mAh do iPhone 7 dura até 12 horas nas redes 3G e 4G, duas horas a mais que a bateria de 1.715 mAh do iPhone 6S. No iPhone 7 Plus o ganho é de uma hora.

6) Fones de ouvido.

A saída de áudio P2 desapareceu dos iPhone 7 e 7 Plus. Os smartphones acompanham EarPods com conector Lightning e um adaptador para porta 3,5 mm, mas é bom ter cuidado e não perder as peças. O EarPod igual ao da caixa custa 249 reais e o adaptador, 79 reais. Os badalados fones Bluetooth, chamados de AirPods, também são uma alternativa. Eles ainda não estão à venda, mas já se sabe que vão custar 1.399 reais no País.

7) Música e bateria.

A porta Lightning é a única entrada dos novos iPhones, o que gerou uma situação incômoda: agora não dá mais para ouvir música e recarregar o celular ao mesmo tempo, pelo menos não com os fones de ouvido com fio.

Para contornar o problema, a Apple sugere comprar a base Lightning, que em sua mais recente versão recebeu a adição de uma entrada de 3,5 mm (e custa 379 reais) ou adquirir fones de ouvido Bluetooth.

