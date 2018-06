Sete cuidados que você deve ter com o cabelo durante o inverno

Não adianta fugir. O maior vilão do cabelo, no inverno, está bem acima da sua cabeça: a água quente. E, como se não bastasse isso, tem também o vento frio e o intemperismo, além da chapinha e do secador, eternos inimigos da saúde dos fios.

A influenciadora de cabelo Rayza Nicácio conta que sente a diferença com a mudança de estação. “No inverno fica ainda mais seco e por conta disso perde o brilho e até a definição.” Stefanine Eze, vencedora do reality de cabelo da Pantene, diz que “apesar de ter o cabelo muito forte”, também nota algumas mudanças. No caso dela, o cabelo colorido precisa de uma atenção redobrada.

Confira sete dicas de técnicas e produtos que podem ajudar os fios nesse inverno.

1 – Intercalar shampoos

A água quente tem um efeito extremamente adstringente no cabelo. É só pensar, por exemplo, no que fazemos para lavar uma panela que estava com óleo: jogamos água fervendo para que a gordura se solte. O mesmo acontece com o cabelo, que perde sua oleosidade natural.

O cabeleireiro Marco Antônio de Biaggi explica que essa limpeza proporcionada pela água quente, somada ao uso de um shampoo adstringente, pode causar um ressecamento dos fios. “Uma dica que dou é intercalar uma lavagem com shampoo transparente com outra com shampoo leitoso”, explica.

2 – Água fria faz brilhar

Embora pareça loucura de se realizar no inverno, fazer o último enxágue com água fria pode mudar a aparência dos fios. A técnica é adotada por Marco de Biaggi no cabelo de suas clientes e ele explica o motivo: a água gelada sela as cutículas do cabelo, preserva a hidratação e deixa o fio mais brilhoso.

3 – Umectação

A técnica consiste em aplicar óleos vegetais no cabelo seco (e sujo). Tereza Martins explica que o processo “devolve a oleosidade natural do fio e ajuda a ativar a oleosidade do couro cabeludo”. Os óleos favoritos são os de coco, de argan e mesmo o azeite de oliva: o importante é ser vegetal.

4 – Máscaras

Para ajudar na reposição dos nutrientes o ideal é escolher uma máscara que seja enriquecida com óleos e vitaminas. Biaggi explica que existe uma nova geração de máscaras que, inclusive, podem substituir o uso de condicionadores (cuja função principal é nutrir e selar o fio).

5. “Leave in”

Nem todo creme de pentear é um “leave in”, mas a maioria dos “leave in” podem ajudar a desembaraçar os fios. É importante ressaltar que existem algumas diferenças.

O “leave in” tem uma textura leve e é usado para alinhar os fios, deixando-os hidratados e sem frizz. Basicamente têm o mesmo papel do condicionador, mas não precisam ser tirados do cabelo.

6. Protetores térmicos

Para quem não abre mão do secador, do difusor ou da chapinha, existe um produto indispensável: os protetores térmicos. Alguns “leave in” já apresentam protetores na composição, mas se esse não for o caso, procure comprar um que se adeque à sua rotina.

7. Pontas duplas

Melhor eliminar Cabelos ressecados, quimicamente tratados ou que sofre o uso constante de secador e chapinha podem apresentar pontas estouradas, que se partem ao meio e dão origem às famosas pontas duplas.

