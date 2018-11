Sete dicas para melhorar muito sua vida no WhatsApp

Você usa o WhatsApp diariamente e ele é a sua principal fonte de contato com outras pessoas? Então confira algumas dicas para aproveitar ao máximo o aplicativo no dia a dia.

Fixar conversas no topo, gravar áudio sem segurar o botão, deslizar para responder. São várias ferramentas simples, algumas delas adicionadas recentemente, que são bem úteis e nem todo mundo conhece. Confira abaixo.

Deslize para responder

O que você faz para responder com citação uma mensagem no WhatsApp? A maioria das pessoas costuma clicar sobre a mensagem e depois ir na opção “responder”. Mas existe uma maneira muito mais fácil e rápida. Basta deslizar o dedo da esquerda para a direita em cima da mensagem, que a função será ativada.

Trave para gravar áudio

Gravar áudios longos no WhatsApp até pouco tempo atrás era um saco: você precisava segurar o botão e ir falando até o dedo cansar. Isso melhorou já faz um tempinho, mas tem gente que ainda não sabe. Agora, ao gravar um áudio, você verá logo acima do botão de áudio um cadeado que trava a gravação – é só arrastar o dedo até ele. Assim você pode falar normalmente sem segurar o botão e é só clicar no botão de enviar quando terminar.

Encontre um link que enviou

A troca de links em conversas e grupos do WhatsApp é incessante. No fim das contas, você pode acabar perdendo no volume da conversa aquele link que enviou e queria recuperar. Mas existe uma solução para isso: uma busca de links dentro das conversas.

Para achar isso no iOS, você precisa clicar no nome do contato ou grupo dentro da conversa em que o link foi compartilhado. Depois, clique em “mídias, links e docs” e selecione a opção “links”. Todos os links enviados aparecerão ali em ordem cronológica.

Busque na conversa

Nem sempre queremos buscar apenas links na conversa. Sabe aquela senha que te enviaram há tempos e você precisa lembrar? Então, é possível fazer buscas gerais dentro de conversas e grupos do WhatsApp. O recurso é bastante utilizado, masnem todo mundo conhece e acaba se perdendo tentando subir nas mensagens até achar o que quer.

No iPhone, é só você clicar no nome do contato ou grupo no topo da tela e depois entrar em “buscar conversa”. Prontinho, é só digitar o termo ou palavra-chave que quer achar e ir subindo uma a uma nas mensagens. Se você não lembra em qual conversa ou grupo a mensagem foi enviada, é só fazer uma busca geral, que fica no topo da tela inicial do WhatsApp. Sem segredo.

Já no Android você também pode tanto procurar de forma geral no topo das conversas da mesma maneira que no iPhone quanto individualmente. Para buscar em grupos e contatos específicos, clique nos três pontinhos no canto superior direito de uma conversa e então em “pesquisar”.

Fixe contatos e grupos importantes

Você tem uma pessoa especial com quem conversa mais? Ou um grupo preferido entre tantos no aplicativo? Existe uma maneira de fixar esses chats no topo da conversa — assim, eles vão sempre aparecer em primeiro quando você abrir o aplicativo, não em ordem cronológica a partir da mensagem mais recente.

Para fixar chats no iPhone, é só deslizar o dedo da esquerda para a direita do contato ou grupo que você quiser na janela principal do WhatsApp e clicar em “fixar”. No Android, você precisa pressionar por um tempo a conversa na janela principal até aparecer o ícone representado por um pino no topo do app. Clique nele e a conversa será fixada.

Notificações personalizadas

Existe um jeito de saber quem te enviou a mensagem a partir do toque. Personalize o som de alerta de alguns contatos com quem você se importa mais. Para fazer isso no iOS, é só clicar no nome do contato ou grupo no topo da tela e depois em “personalizar toque”. No Android é a mesma coisa, mas só muda o nome da opção: “notificações personalizadas”.

Coloque senha no WhatsApp

Essa aqui é importantíssima. Para evitar que seu número de WhatsApp seja usado em outro celular por um hacker, você pode colocar uma camada de segurança extra: uma senha, que será pedida cada vez que você se logar com seu número no WhatsApp.

Para configurar isso, é só entrar em Ajustes, depois Conta e então clicar em “verificação em duas etapas”. É só escolher a senha de seis caracteres e decorar.

