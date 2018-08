Sete em cada dez estudantes brasileiros do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática

Etapa mais problemática da educação básica, o ensino médio foi classificado no nível 2 de proficiência. Tanto em português quanto em matemática, 70% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado. Desses, 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência.

Do ponto de vista pedagógico, os números do ensino médio significam que, em português, a maioria dos estudantes brasileiros não consegue localizar informações explícitas em artigos de opinião ou em resumos, por exemplo. Já em matemática, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas com operações fundamentais com números naturais ou reconhecer o gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto.

Evolução na série histórica

Se avaliada a série histórica do Saeb, é possível notar a estagnação do ensino médio. Houve pequeno incremento nas médias de proficiência em língua portuguesa desde 2009. Nesta edição do Saeb, a nota foi de 268 pontos, um ponto a mais do que o índice registrado em 2009.