Sete manifestantes foram detidos após uma mulher subir nos pés da Estátua da Liberdade

Sete manifestantes foram detidos nesta quarta-feira (4) em Nova York, nos Estados Unidos, durante um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) na Estátua da Liberdade. Uma mulher chegou a subir nos pés da estátua, enquanto o restante do grupo ficou na base da escultura. As informações são do portal de notícias G1.

Turistas foram retirados de Liberty Island, a ilha onde fica a estátua. O local estava cheio porque os Estados Unidos comemoram nesta quarta-feira sua independência com um feriado nacional.

Policiais colocaram uma escada para chegar ao ponto onde a mulher estava caminhando e ela chegou a se sentar. Durante duas horas eles tentaram convencê-la a sair dali, mas ela disse que só desceria quando “todas as crianças fossem libertadas”.

Usando cordas e equipamento para escalar, policiais chegaram até ela e a conduziram até o local onde estava a escada, por onde a mulher foi forçada a descer. Ela foi presa em seguida.

O ICE está no centro da política arquivada do governo Donald Trump de separar algumas famílias de imigrantes na fronteira dos EUA com o México.

Deixe seu comentário: