Sete marinheiros sÃ£o encontrados mortos no navio militar dos EUA que bateu contra um cargueiro no JapÃ£o

“Com as equipes de busca e salvamento ganhando acesso aos espaços que foram danificados durante o acidente, os marinheiros desaparecidos foram localizados”, segundo comunicado da Sétima Frota dos EUA. Os corpos dos marinheiros foram levados ao Hospital Naval de Yokosuka, a sudoeste de Tóquio, para serem identificados.

Outros dois tripulantes ficaram feridos na colisão, entre eles o comandante do navio militar, Bryce Benson. O acidente ocorreu a cerca de 100 quilômetros de Yokosuka e a 20 quilômetros do litoral da província de Shizuoka. Imagens mostram danos consideráveis no lado direito do navio militar americano, que precisou ser rebocado. O USS Fitzgerald quase afundou, segundo a Marinha.

O cargueiro japonês aparentemente sofreu menos danos. A Marinha americana e a Guarda Costeira japonesa informaram que o cargueiro envolvido na colisão é o filipino ACX Crystal. O navio tem 223 metros de comprimento e 29 toneladas. Nenhum dos 20 tripulantes da embarcação, operada pela japonesa Nippon Yusen K.K., se feriu. As causas do acidente serão investigadas.