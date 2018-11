Sete mil mercadorias irregulares foram apreendidas durante fiscalização no Centro de Porto Alegre

As equipes de fiscalização da Diretoria de Promoção Econômica, órgão vinculado à SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), com o apoio da Brigada Militar, da Guarda Municipal e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), realizaram, na quarta-feira (14), uma ação conjunta de fiscalização no Centro de Porto Alegre.

Durante a operação, foram apreendidos produtos e alimentos sem procedência, como peças de vestuário, óculos de sol, eletrônicos, carrinhos de carga, bebidas e lanches, totalizando cerca de 7 mil itens.

“Nossas ações buscam proteger a população de adquirir produtos sem procedência, garantia e qualidade, podendo, inclusive, causar riscos a pessoas e patrimônios”, destacou o diretor de Promoção Econômica, Luis Antonio Steglich.

De acordo com a secretária municipal de Segurança, Claudia Rocha, a Guarda Municipal é uma peça fundamental na manutenção da ordem em Porto Alegre. “Além das patrulhas em parques, praças, escolas e postos de saúde, a Guarda auxilia os demais órgãos na manutenção da lei e da segurança”, disse.

“As ações integradas têm aumentado a capacidade de atuação da prefeitura no combate ao comércio ilegal. Outras ações de fiscalização irão se repetir no Centro Histórico, além de outras áreas da cidade”, afirmou o Executivo Municipal.

Fiscalização

A Divisão de Fiscalização da Diretoria de Promoção Econômica atua no controle do funcionamento das atividades comerciais, industriais, prestação de serviços e ambulantes. Além da fiscalização rotineira em toda a cidade, também é realizada a fiscalização por demanda de outros órgãos ou por solicitação dos cidadãos por meio de denúncia. A divisão atua diretamente no controle das atividades ambulantes, tendo como prioridade o Centro Histórico. As reclamações e denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelo e-mail 156@falaportoalegre.com.br.

Praça

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio da Divisão de Espaços Verdes, realiza nesta quinta-feira (15) e no domingo (18) podas de manutenção, levantamento de copas e supressão de árvores na praça Dom Feliciano, no Centro Histórico. “Os serviços de arborização são necessários para melhorar a iluminação e segurança das pessoas que circulam por esta praça diariamente, especialmente os cidadãos que aguardam pelo transporte público no local”, disse o secretário Ramiro Rosário. Segundo os técnicos da secretaria, serão feitas podas em diversas árvores e a remoção de duas tipuanas com risco de queda.

Para as ações, deve ocorrer o bloqueio total do trânsito na Praça Dom Feliciano, esquina com a rua dos Andradas, deslocando os ônibus das linhas 637 e 608 para o terminal do T9, em outro ponto da praça, de acordo com a EPTC.

Deixe seu comentário: