Sete novos casos de sarampo foram confirmados no Rio Grande do Sul

O Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) atualizou nesta terça-feira (28) a situação do sarampo no Rio Grande do Sul. Foram confirmados mais sete casos, todos em Porto Alegre, passando agora para 23 o número de pessoas que tiveram o registro da doença no RS neste ano. O atual cenário reforça a importância da vacinação, que está com uma campanha em andamento até sexta-feira (31) para todas as crianças de 1 ano a menores de 5.

Os casos do Estado estão distribuídos em São Luiz Gonzaga (1 caso), Porto Alegre (16), Vacaria (1), Viamão (3) e Alvorada (2). Em todos os casos já foram efetuadas ações de bloqueio, com a vacinação de contatos próximos a eles.

No Rio Grande do Sul, antes de ocorrer o processo de eliminação do vírus, o último caso confirmado foi em 1999. Em 2010, houve oito casos importados e em 2011 foram sete. Desde então, o RS não registrava a circulação do vírus até o seu retorno em 2018.

Em nenhum dos casos confirmados até o momento a pessoa era considerada vacinada, segundo o calendário vigente. Do total, 69% não possuíam histórico de vacina contra o sarampo e as demais 31% eram em pessoas com esquema vacinal incompleto. São consideradas vacinadas as pessoas com idade entre 1 e 29 anos que comprovem duas doses de vacina tríplice viral (que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola), ou uma dose para pessoas de 30 a 49 anos. O estudo do perfil dos casos também aponta que 82% pertencem à faixa etária dos 15 aos 29 anos e 69% pertencem ao sexo masculino.

Campanha para crianças

Está em andamento a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e poliomielite. Todas as crianças de um ano a menores de cinco anos devem se vacinar, independentemente da situação vacinal. No RS, são mais de 528 mil crianças na faixa etária e a meta é vacinar, pelo menos, 95% delas. A campanha ocorre até o dia 31 de agosto. Somando as duas vacinas, até o momento já são mais de 720 mil doses aplicadas no Rio Grande do Sul, o que representa 69% de cobertura do público-alvo.

