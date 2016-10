Sete perguntas que você precisa fazer antes de viajar para Miami

Está planejando aquela viagem dos sonhos para Miami (EUA) e não sabe por onde começar? A cidade, grande e bela, conta com bairros e lugares que você não vai querer perder. Além disso, fica perto de Orlando, Fort Lauderdale e a Ilha de Key West, onde tem muitos pontos turísticos e passeios surpreendentes. Apesar de ficar conhecida como uma cidade de compras, devido aos preços superconvidativos de vários tipos de produtos, existem muitas opções de lazer e hospedagem em Miami que atendem o gosto e a necessidade daqueles turistas que querem se divertir na viagem de férias, de preferência sem gastar muito.

Confira oito perguntas que você precisa fazer antes de viajar para Miami.



Quanto custam, em média, as passagens para Miami?

Fatores como companhia área, data e local de embarque, e quantidade de escalas podem afetar consideravelmente o preço das passagens. Por exemplo, no dia 1 de dezembro, uma passagem área com saída de Porto Alegre e com destino a Miami custará, em média, 1.800 reais a incluir taxas de embarque. Outras datas e outros pontos de saída podem ter custos maiores ou menores, por isso é importante pesquisar bastante, e com o máximo de antecedência possível pois a proximidade entre o dia da compra e o dia da viagem também pode interferir no preço final.

Consigo comprar as passagens usando as milhas do cartão?

Sim, é possível comprar passagens aéreas usando o programa de milhagem do cartão, mas é necessário ter ao menos 20 mil pontos para resgatar em passagens para América do Norte em classe econômica.

Como fazer a imigração em Miami?

Ao pousar no aeroporto de Miami, é preciso passar pelos agentes de imigração e pela alfândega, mesmo antes de pegar suas malas. Além de ter o visto americano no passaporte, o governo quer ter certeza que você não pretende morar ilegalmente no país. Neste momento, leve em mãos o passaporte com visto americano e o formulário 6059B (azul) preenchido.

Se o seu inglês não é dos melhores, não se preocupe, todos os agentes sabem falar espanhol. Outra boa dica é contar com um serviço especializado em turismo receptivo em Miami para brasileiros.

Qual o melhor endereço de hospedagem em Miami?

O ideal é que você trace uma rota de passeios e escolha uma hospedagem que esteja próxima aos lugares que deseja conhecer. As opções de hotéis em Miami variam muito e há inúmeras alternativas para todos gostos e bolsos, com diárias a partir de 250 reais.

Qual o preço dos restaurantes em Miami?

A média de gasto por refeição em Miami depende do local onde vai comer: você pode pagar desde 10 dólares a 200 dólares o prato. Considerando refeições com valores mais em conta, é possível comer bem em Miami gastando entre 30 dólares a 50 dólares por pessoa, por dia.

Quantos dias devo ficar em Miami?

A cidade é excelente tanto para roteiros de um final de semana quanto de uma semana inteira. Para conhecer bem e com calma, o ideal é que se fique pelo menos uma semana inteira e que divida os passeios por dias.

Onde devo ir em Miami?

Miami Beach é a parada mais obrigatória para qualquer turista, a parte mais agitada e badalada e onde ficam as melhores praias, hotéis, bares, restaurantes e baladas, e também uma das mais bonitas. Mas as praias localizadas em Mid Beach e North Beach também são imperdíveis.

