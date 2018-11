Nove pessoas morrem após desabamento em Niterói

Subiu para nove o número de mortos após desabamento no Morro da Boa Esperança, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado (10). Uma pedra rolou morro abaixo do alto da comunidade e atingiu ao menos cinco casas. Uma criança de 8 meses, Nicole Caetano, ainda não foi encontrada. Onze pessoas foram resgatadas com vida.

Na noite de sexta-feira, os familiares comemoraram o aniversário do menino Arthur Caetano de Carvalho, de 3 anos. Ele estava dormindo, no momento que sua casa desabou. O caso dele é o mais grave, que sofreu um trauma no tórax. Arthur está internado no Hospital estadual Azevedo Lima, mas devido ao agravamento de seu quadro, ele poderá ser transferido para outra unidade.

Bombeiros de sete quartéis estão no local da ocorrência, com auxílio da prefeitura ainda buscam mais vítimas sob os escombros. São cerca de 200 profissionais da Defesa Civil de Niterói, secretarias de Obras, Conservação, Assistência Social, Saúde e Companhia de Limpeza.

Em entrevista, o secretário estadual de Defesa Civil, Roberto Robadey, culpa a chuva pela tragédia e informa que não havia sirenes de alerta. Robadey afirma que aquela é uma área de risco, mas que não justificava a remoção das pessoas. A previsão para o término das buscas é de 48 horas e, segundo o secretário, é possível que existam outras vítimas fatais.

O município montou uma base de apoio na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, que está recebendo os desabrigados.

Busca por desaparecidos

Nicole Caetano, que ainda não foi encontrada, é neta de Rosemary Caetano, que ficou levemente ferida, foi resgatada e acompanha as ações de Bombeiros no local. A mãe de Nicole, Renata Caetano, e seu outro filho, Arthur, de 3 anos, foram resgatados e estão hospitalizados. Chorando muito, a tia de Renata, Viviane Caetano contou que Arthur está em cirurgia.

Desmoronamento em Piratininga

Moradores auxiliam homens do Corpo de Bombeiros na busca de vítimas nos escombros O presidente da associação de moradores, Claudio dos Santos, disse que houve um deslizamento no Morro da Esperança em 2016, que atingiu sete casas e uma pizzaria. Em um primeiro momento, as vítimas teriam recebido aluguel social da Prefeitura, mas sem outras medidas, voltaram aos terrenos, que estavam interditados. Recentemente, a prefeitura teria feito uma fiscalização na área. Mas não existia sistema de sirene no local.

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves disse que a região não foi definida como prioritária no mapeamento de risco do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro e que, deste modo, não havia casas interditadas. “Não foi deslizamento de encosta, mas rachadura de um maciço de Área de Preservação Ambiental, portanto não havia necessidade de contenção de encosta”, afirmou Neves.

Sobre a polêmica, o vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL) informa que, em 2005, começou a ser feito um mapeamento de áreas de riscos em Niterói, com a participação da Universidade Federal Fluminense.

“Em 2010, com o acontecido no Bumba e outros morros, acabou fortalecendo a aceleração dos estudos e a responsabilidade dos governos. É fato que há investimentos em andamento para conter esses riscos. Mas o que deve ser verificado agora é se esta área estava mapeada entre as de risco. Segundo a secretária de Planejamento me falou quando cheguei aqui, Giovanna Victer, não estava. E o que teria acontecido seria a rachadura de uma pedra, cujo deslocamento teria arrastado casas. Mas vamos apurar na Câmara se houve uma eventual negligência da prefeitura.”

O governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recebeu com pesar a notícia e se solidariza com familiares e amigos das vítimas.

