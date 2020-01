Porto Alegre Sete unidades de saúde de Porto Alegre têm horário estendido

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Unidade Farrapos é uma das que atendem 12 horas diárias

As primeiras sete unidades de saúde de Porto Alegre com funcionamento durante 12 horas diárias e sem fechar ao meio-dia iniciaram o turno estendido nesta quarta-feira (08). São elas: Glória, Moab Caldas, Campo da Tuca, Santo Alfredo, Moradas da Hípica, Farrapos e Macedônia.

Os serviços fazem parte do Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, que fornece incentivo financeiro para a ampliação do horário de atendimento. A intenção é aumentar o acesso das pessoas às unidades, reduzir o volume de usuários com baixo risco nas emergências dos hospitais e expandir a cobertura da Estratégia de Saúde da Família.

Porto Alegre já conta também com quatro unidades com funcionamento até as 22h. Juntas, as unidades São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos realizaram mais de 120 mil atendimentos desde março de 2017, somente entre 17h e 22h. Nos locais, são ofertadas consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, além de curativos, aplicação de vacinas e coleta de exames laboratoriais.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressalta que Porto Alegre vem trabalhando com dados e evidências científicas e, por isso, tem reforçado a atenção básica. “Em cada unidade de saúde com funcionamento até 22h, são 3 mil atendimentos a mais por mês. Este é o melhor caminho para atender o cidadão”, diz.

A homologação e adesão de unidades ao Programa Saúde na Hora foram feitas em junho de 2019. Desde então, a Capital teve um prazo de quatro meses para adequar os serviços aos critérios determinados. Entre as exigências para receber o incentivo do Ministério da Saúde, estão manter as unidades abertas à noite, ter gerente de unidade, manter o prontuário eletrônico atualizado, ter infraestrutura adequada para comportar as equipes e permanecer em funcionamento no horário do almoço. Para o custeio das estruturas, o município recebe R$ 1,5 milhão por ano – R$ 132 mil por mês.

