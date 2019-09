Setembro amarelo: seminário aborda suicídio na juventude

Com referência ao Setembro Amarelo, a Faculdade Estácio/RS promove, nesta quinta-feira (26), o Seminário de Saúde Mental. O evento tem como tema Suicídio na Juventude, e acontecerá das 18h às 22h, no Auditório da instituição (Rua Marechal Floriano Peixoto, número 626, Centro Histórico – Porto Alegre). A entrada é gratuita, sendo necessário fazer inscrição pelo site

O seminário irá tratar o problema a partir de dados, que possibilitarão discussões de alternativas de auxílio em âmbito pessoal e social. Os palestrantes convidados são Filipe Tisbierek, coordenador da Unidade de Política Pública para Juventude de Porto Alegre, Betina Boeira, psiquiatra da equipe de saúde mental do Centro de Saúde IAPI e Domicio Brasiliense, voluntário do Centro de Valorização da Vida/CVV. A ação é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Unidade de Políticas Públicas para a Juventude e o Centro de Valorização da Vida.

Veja a programação completa:

18h às 19h – Credenciamento no local

19h às 19h15 – Abertura

19h15 às 19h40h – Palestra “Números de uma realidade”, com Filipe Tisbierek – Coordenador da Unidade de Política Pública para Juventude de Porto Alegre.

19h40 às 20h40 – Palestra “Setembro Amarelo: A importância da prevenção do suicídio”, com Betina Boeira – Psiquiatra da equipe de saúde mental do Centro de Saúde IAPI. Formada em Medicina pela UFRGS.

20h40 às 21h40 – Palestra “Como Vai Você?”, com Domicio Brasiliense – Voluntário do Centro de valorização da Vida / CVV.

21h40 às 22h – Espaço para perguntas. Término do evento.

Deixe seu comentário: