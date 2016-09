Setembro Rosa, a campanha da Unimed Pelotas promove a saúde da mulher como bandeira no Mês Farroupilha

Anualmente, o décimo mês do ano é dedicado a chamar a atenção para a causa na campanha Outubro Rosa. Como uma forma de reforçar o apelo e aliar ao chamado as tradições Farroupilhas, a Unimed Pelotas antecipa sua ação com o Setembro Rosa. A iniciativa reforça a importância do combate e da prevenção ao câncer de mama, valendo-se da força dos ideais tradicionalistas. Para apoiar a causa, personalidades do Estado trocarão o tradicional lenço vermelho por um de cor rosa, simbolizando a luta e demonstrando que informação e prevenção são instrumentos necessários para reduzir os casos da doença. A campanha começa oficialmente nesta segunda-feira, dia 5/09, e contará com a participação de pacientes do Centro de Oncologia Unimed e personalidades como os músicos Joca Martins e Sady Homrich (Nenhum de Nós) e do jornalista Paulo Brito. A ação é uma iniciativa da Mark+, agência de Pelotas comandada por Sylvio Boverlu, que responde pelas ações de marketing da Cooperativa Médica naquela região.

Comentários