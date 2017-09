Setenta mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral neste feriadão de 7 de setembro

Setenta mil veículos devem passar pela Freeway rumo às praias gaúchas e catarinenses neste feriadão de 7 de setembro, segundo a Triunfo Concepa, que administra a rodovia.

Desse total, 35 mil carros são esperados nesta quarta-feira (06) e o restante na quinta-feira (07). Já em direção ao interior do Estado pela BR-290, são aguardados 18 mil veículos nesta quarta e 17 mil na quinta, totalizando 35 mil.

Uso do acostamento

A Concepa poderá, em ação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), liberar o uso do acostamento da Freeway como faixa adicional tanto na ida quanto na volta do litoral. Na ida, a liberação ocorre, quando necessária, entre os quilômetros 75 e 60, em Gravataí. Já no retorno do litoral, o acostamento pode ser utilizado entre os quilômetros 1,5, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Confira os melhores horários para viajar, conforme a Concepa:

Quarta-feira: até as 16h

Quinta-feira: após as 12h

Domingo: até as 14h

Segunda-feira: depois das 10h

Compartilhe

Deixe seu comentário: