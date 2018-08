Setor da Construção Civil comemora novas medidas de incentivo com elevação do teto para uso do FGTS

O setor da construção comemorou a elevação do teto para o uso do FGTS na compra do imóvel. Na avaliação do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do (Sinduscon-RS), Aquiles Dal Molin Junior, a mudança pode ajudar a elevar a produção de imóveis e, consequente, possibilitar a geração de mais empregos. “Para se ter uma ideia, em 2013, quando o cenário estava positivo para a atividade, foi registrado 156.709 postos de trabalho formais no Estado. Hoje estamos em 123.796, uma queda de 21%, afirma o dirigente.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu no dia 31 de julho elevar o teto do valor de imóveis que podem ser financiados com recursos do FGTS para 1,5 milhão de reais. Até então, os recursos do fundo podiam financiar imóveis de no máximo 950 mil reais. Outra mudança é permitir que o novo teto de financiamento seja praticado em todo o país. Pelas regras anteriores, o valor máximo só podia ser praticado para financiamentos feitos em São Paulo, Minas Gerais, Rio e Distrito Federal – localidades em que o preço do metro quadrado costuma ser maior. Agora, imóveis de todo o país poderão ser comprados com o novo teto de financiamento do FGTS.

