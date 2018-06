Em decorrência do incêndio no quarto andar da sede da Emater RS (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural RS), em Porto Alegre, os profissionais do quadro de comunicação da entidade serão transferidos provisoriamente para a sede da TVE e da FM Cultura, vinculadas à Secretaria de Comunicação, no Morro Santa Teresa, nesta segunda-feira (2).

