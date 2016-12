Setor de serviços cai 7,6% e tem o pior resultado desde 2012

O volume do setor de serviços recuou 7,6% em outubro de 2016, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), essa a maior queda, nessa base de comparação anual, desde o início da série histórica do indicador, em janeiro de 2012.