Foi também o melhor resultado para abril desde 2013, quando houve alta de 2,1%. Sem o ajuste sazonal, houve queda de 5,6% frente a abril do ano passado, acompanhando as retrações de 5,2% em março e 5,3% em fevereiro, diz o IBGE. O setor vem apresentando perda em todos os meses desde janeiro de 2015, com exceção de março de 2015, quando houve crescimento de 2,3%.

O volume do setor de serviços do País cresceu 1% em abril na comparação com março, com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira (14) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse é o maior crescimento desde março de 2016, quando o indicador subiu 1,2%.

Já o agregado especial das atividades turísticas recuou 2% frente a março, segundo o IBGE. Os segmentos de serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares não subiram. Com esses resultados, a taxa do setor de serviços brasileiro acumulada no ano caiu 4,9% e, em 12 meses, recuou 5%.

Os resultados regionais do setor de serviços em abril, com ajuste sazonal, mostram que as maiores variações positivas de volume, em relação a março, foram registradas no Paraná (2,4%), Rio Grande do Sul (2,2%) e São Paulo (2,0%). As maiores variações negativas foram observadas no Rio Grande do Norte (-6,6%), Rondônia (-6%) e Alagoas (-4,6%).

Quanto aos resultados sem ajuste sazonal, na comparação com igual mês do ano anterior, Paraná não registrou variação (0%) e as demais unidades da Federação apresentaram variações negativas, sendo que as maiores foram registradas em Roraima e Amapá (ambas com -16,8%), Rondônia (-16,2%) e Mato Grosso do Sul (-13,4%).

Atividades turísticas