Setor de serviços recua em agosto

O volume do setor de serviços brasileiro recuou 1,6% em agosto em relação a julho, informou nesta sexta-feira (16) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já na comparação com agosto do ano passado, a retração foi de 3,9%, a maior para o mês desde o início da série do indicador, em janeiro de 2012.

Com o resultado de agosto, o volume do setor acumula queda de 4,7% no ano e de 5% nos últimos 12 meses. De julho para agosto, foram registradas altas nos serviços de informação e comunicação (0,3%) e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,1%).

Entre as quedas estão as dos segmentos de serviços prestados às famílias (-1,6%); serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%); outros serviços (-1,2%) e o agregado especial das atividades turísticas (-0,8%).

Receita nominal

A receita nominal teve baixa de 0,4% sobre julho. Em relação a setembro do ano anterior, subiu 2,2%. No ano, o indicador acumula alta de 0,5% e, em 12 meses, de 0,2%. (AG)

