Setor de serviÃ§os tem leve alta em novembro, mas acumula queda de 5% em 12 meses

Em novembro de 2016, o volume do setor de serviços cresceu 0,1% em relação a outubro, após ter registrado recuo de 2,3% no mês anterior e de 0,4% em setembro. De janeiro a novembro, assim como nos últimos 12 meses, o setor acumula queda de 5%, informou nesta quinta-feira (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Já em relação a novembro do ano passado, o setor de serviços recuou 4,6%. De acordo com o IBGE, esta é a 20ª queda seguida. O último resultado positivo nesta base de comparação havia ocorrido em março de 2015, quando subiu 2,3%. Todas as unidades da Federação registraram baixas, menos o Distrito Federal. As maiores quedas foram observadas no Mato Grosso (-33,1%), em Rondônia (-22,1%) e no Tocantins (-19,6%).