Setor de suínos do RS conclui sugestões ao Mapa

O pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Nelson Morés, participou, na manhã desta segunda-feira, da reunião do Conselho Técnico Operacional de suinocultura do Fundesa. O objetivo foi esclarecer dúvidas e fechar as sugestões que o setor vai enviar ao Ministério da Agricultura para a regulamentação da IN44/2017, que trata da compartimentação da produção suína. Mores apresentou aos presentes um documento da Embrapa sobre Biosseguridade Mínima para granjas de suínos, que serviu como base para elaborar algumas sugestões.

Participaram do encontro, além do especialista, a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Suína do RS, Juliane Webster Galvani. Ela explica que no Rio Grande do Sul, o entrosamento entre a área técnica do setor privado – produtores e indústrias – e o serviço oficial contribui “com a convergência de ações para o melhor cumprimento possível das normas”. Há alguns dias, Juliane acompanhou a coordenadora nacional do programa, Lia Coswig, em visita a granjas com potencial para participar da compartimentação. Lia viu com bons olhos o trabalho conjunto.

Temas como dimensões de cercamento e higiene pré e pós entrada nas granjas foram debatidas. Um documento com as sugestões será enviado ao Ministério da Agricultura nos próximos dias. “O grande ganho é uma proposta com sugestões que contemplam a realidade do setor produtivo gaúcho, que já vem trabalhando há bastante tempo no aprimoramento das condições sanitárias”, afirma o presidente do Fundesa, Rogério Kerber.

Compartimentação

Pela definição do Ministério da Agricultura, compartimento de suínos é uma subpopulação de animais livres de Febre Aftosa e Peste Suína Clássica, mantida em explorações sob um mesmo sistema de gestão de biosseguridade e vigilância epidemiológica. O objetivo é oferecer proteína animal segura a mercados internacionais com garantias adicionais de biosseguridade que minimizam o risco mesmo em momentos de emergência sanitária.

