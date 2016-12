Setor do agronegÃ³cio Ã© referÃªncia no PrÃªmio Folha Verde

A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo (CAPC) da Assembleia Legislativa (AL) do RS reconheceu na tarde desta segunda-feira (05) pessoas e entidades que deran referência para o setor do agronegócio em 2016. O Prêmio Folha verde, realizado desde 1995, tem como um dos objetivos aproximar os gaúchos da realidade do campo, segundo a presidente da AL e deputada Silvana Covatti. Foi entregue pela presidente e autoridades como os secretários da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo e da secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto.

Senar-RS, Sistema Farsul, Laticínios Stefanello, Associação dos Fumicultores do Brasil, Vinícola Aurora e Fetag foram alguns dos homenageados. “Essa iniciativa agrega estímulo e motivação para todos aqueles que integram o setor”, destaca o secretário Ernani Polo.

