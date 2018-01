Com a entrada em vigor, na quinta-feira passada, do novo sistema eletrônico para a concessão de visto para turistas dos Estados Unidos, a expectativa do setor de receptivo do Rio de Janeiro é incrementar em 20% o número de visitantes norte-americanos à cidade. Além dos naturais dos Estados Unidos, o novo sistema está disponível para cidadãos do Japão, Canadá e Austrália.

