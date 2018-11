Setores da gastronomia, gestão de pessoas e turismo estão no foco das capacitações ofertadas pelo Sindha, em novembro

A capacitação profissional é uma constante entre os objetivos dos brasileiros para a busca de bons espaços e estabilidade no mercado de trabalho. Prova disso é que, no último ano, conforme pesquisa do IBGE, 40 milhões de pessoas afirmaram ter interesse em algum tipo de qualificação. Em Porto Alegre, o Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região abre a sua agenda de novembro com cursos, workshop e encontro técnico para as áreas de alimentação, gestão e turismo. As especializações ocorrerão na sede da entidade (R. Dr. Barros Cassal, n° 180, conjunto 801), e estão com inscrições abertas pelo site www.sindha.org.br.

Na gastronomia, a formação de responsáveis técnicos e a capacitação para obter o Alvará necessário para bares, cafeterias, restaurantes e lancherias serão o foco do curso “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro. Programado em duas versões, os participantes podem optar por realizar a atividade pela manhã, das 8h30 às 12h30, com a auditora em Segurança Alimentar e consultora Senac, Samantha Lessa; ou então das 16h às 20h, com a mestre em Nutrição, Maria Cristina Furtado. Associados, representados e público geral investem R$ 250, com desconto para sócios na primeira inscrição.

Já nos dias 7 e 8 de novembro, o “Workshop – Feedback com Coaching” apresentará as estratégias necessárias para um feedback efetivo na gestão de pessoas em qualquer setor de atuação profissional. As coachs Eveline Tomazi e Samy Flach irão comandar os encontros, das 18h30 às 21h30. Para o Workshop, associados Sindha investem R$ 150, enquanto representados pagam R$ 225 e público geral R$ 300.

E para qualificar os profissionais de atendimento da hotelaria e gastronomia o Sindha ainda promove o “Encontro Técnico: Dicas Turísticas no Centro Histórico”, no dia 8 de novembro, das 7h45 às 12h, sob a coordenação da técnica em Turismo da Prefeitura de Porto Alegre, Cinthia Verbist. Com foco na promoção de alternativas de lazer e entretenimento, a ação levará os principais atrativos turísticos e dicas para incentivar a permanência dos turistas na cidade. A atividade é gratuita para associados e representados da categoria.

Deixe seu comentário: