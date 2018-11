Setores público, privado e financeiro debaterão a Agenda 2030 no Fórum Desenvolvimento Sustentável do Sul do Brasil. A realização é da Rede Pampa e BRDE

Representantes dos setores público, privado e financeiro estarão reunidos em torno de uma mesa de discussões no dia 03 de dezembro, segunda-feira, a partir das 14h, na sede do Ministério Público, na Av. Aureliano Pinto de Figueiredo, em Porto Alegre. Eles participam, em uma iniciativa que conta com a parceria do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremos Sul), o Fórum Desenvolvimento Sustentável do Sul do Brasil, realizado pela Rede Pampa, através do Projeto RS Sustentável, que visa debater junto à comunidade temas relevantes no contexto social e local.

Pelo setor público, os debatedores serão: Maria Helena Sartori – Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; Ana Pellini – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema); Maristela Marques Baioni – Representante-residente assistente e Coordenadora da área Programática do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Fabiano Dallazen – Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul.

Pelo setor privado, Gilberto Porcello Petry – Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS); Luiz Carlos Bohn – Presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS); Gedeão Silveira Pereira – Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL) e Carlo Pereira – Secretário Executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

Pelo setor financeiro, Luiz Corrêa Noronha – Diretor de Planejamento e Diretor Financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); Irany de Oliveira Sant’Anna Junior – Vice-Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) e Edson Bündchen – Superintendente Estadual do Banco do Brasil.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail www.forumdesenvolvimentors.com.br . Informações pelo fone 3218. 2502.

