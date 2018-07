Severo Burger muda modelo de negócio e torna-se primeira Smash Burger de Porto Alegre

Depois de três anos em operação em Porto Alegre, a Severo Burger muda totalmente seu modelo de negócio e torna-se a primeira Smash Burger da capital. Apostando em sabor, inovação e preços justos, a hamburgueria liderada por Hélio Pacheco mudará totalmente seu cardápio – apostando em lanches mais rápidos e clássicos, além de incluir hot dogs na oferta aos clientes.

O smash burger é um disco de hamburger com 100g de carne, menor que o normalmente usado pelas hamburguerias artesanais. O blend é moído e moldado em uma pequena bola de carne que é literalmente esmagada na chapa bem quente na hora em que é feito o burger. Esse processo resulta em uma carne com sabor único, moldada pelo contato direto com a chapa.

Entre as novidades da Severo Burger, que apresenta o novo formato no dia 04 de julho, na comemoração de seu terceiro aniversário, estão alguns lanches exclusivos. O Sagrado, leva Mac ‘n’ Cheese empanado, molho Severo, smash burger e queijo, no pão de batata. O Magno é produzido com Pão de Batata, molho Severo, smash burger, abacaxi, queijo brie e rúcula. Todos os lanches poderão ser acompanhados de um “pote de ouro”: um molho à base de queijos para verdadeiramente mergulhar o hamburger.

“O consumidor está buscando qualidade, inovação, diferenciação, mas com preços acessíveis. Consolidamos nossa marca em Porto Alegre – e nosso modelo franquiável, a Severo Garage, vêm ganhando o país nos últimos meses. Acreditamos, com isso, que é o momento da Severo Burger andar na mesma direção, mas com uma série de diferenciais em relação ao que temos no mercado gaúcho”, destaca Pacheco.

Ao todo serão 10 tipos de smash burgers disponíveis, além de dois sabores de hot dogs – outra novidade da Severo Burger. “Nunca trabalhamos com hot dog nas nossas unidades. Estamos muito satisfeitos com os resultados que alcançamos em todos os testes. Os sabores estão realmente diferenciados e com certeza cairão no gosto dos nossos clientes”, finaliza.

