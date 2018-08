Severo Garage abre franquia no Paseo Zona Sul

Depois de quatro lojas em funcionamento em Porto Alegre, a Severo Garage acaba de inaugurar a primeira franquia na Zona Sul da capital. O local escolhido foi o shopping Paseo (Av. Wenceslau Escobar, 1823 – Tristeza).

A loja funcionará no mesmo formato das demais unidades da rede: em um ambiente temático, no estilo de uma oficina mecânica – alusivo ao nome da casa – e com sistema pague e pegue. A hamburgueria oferece combinações de sabores mais tradicionais de hambúrgueres, com nomes característicos como Fuca, Chevettera, Opalão, Dojão e Bike.

O preço é outro atrativo. Durante vários dias da semana – almoço e jantar – a Severo Garage conta com o “KOMBÃO”. Com ele é possível adquirir um hamburger + batata frita + água/refrigerante por R$ 26 e na opção com chopp por R$ 31. Isso torna a Severo um opção acessível, especialmente por entregar um produto de alta qualidade e com preço justo.

Além desta inauguração, estão previstas novas ainda em agosto: PUC-RS e Rua Andradas 1774, no centro de Porto Alegre. Até o final do ano cidades como São Paulo (SP), Chapecó (SC), Santa Maria, Gravataí, Canoas, Passo Fundo receberão franquias da Severo Garage. Com todas essas inaugurações, a hamburgueria atingirá a marca de 16 lojas abertas, em apenas dois anos de operação. A meta é fechar 2018 com 20 lojas espalhadas pelo Brasil – além do RS, hoje a Severo Garage está em Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC).

