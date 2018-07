Sexta-feira (13) é dia de passeio nos cemitérios de Porto Alegre

Toda sexta-feira 13 é sempre cercada de lendas e superstições. Mas também pode ser um dia diferente, de muito aprendizado e cultura.Nesta sexta-feira (13) o Grupo Cortel, em parceria com a Santa Casa, promove a Caminhada Cultural nos Cemitérios da Santa Casa e São José . Entre sepulturas e túmulos, é possível encontrar monumentos esculpidos por artistas que marcaram sua época.

Durante o passeio, os participantes serão guiados por um roteiro através dos principais túmulos históricos e suas simbologias.A caminhada inicia às 19h30 com concentração dos participantes no estacionamento do Cemitério da Santa Casa (Avenida Oscar Pereira, 423).

