Sexta-feira amanhece com frio de 6ºC, mas temperaturas devem ser agradáveis em todo estado

A sexta-feira será de sol e nuvens e, ainda, temperaturas agradáveis em todo o território do Rio Grande do Sul. Apesar do amanhecer frio e uma geada fraca na fronteira com o Uruguai, todas as regiões gaúchas devem marcar máximas acima de 19ºC durante o dia.

A frente fria que estava sobre o Rio Grande do Sul segue se deslocando para o norte do país e apenas as cidades na divisa com Santa Catarina devem registrar chuva ao longo do dia, com chance de descargas elétricas e vento de até 60km/h.

O dia será de tempo mais aberto em todas as regiões do estado, exceto em pontos do centro e da Fronteira Oeste do estado. A previsão para Uruguaiana, por exemplo é de tarde ensolarada e máxima de 22ºC. A máxima mais alta está prevista para Santa Rosa com 24ºC.

Em Porto Alegre, o dia deve ser de sol e nuvens, com mínima de 12ºC e máxima de 20ºC. Segundo a previsão da MetSul, o tempo só deve ficar totalmente ensolarado a partir da próxima semana.

Mínimas e máximas

Caxias do Sul 10ºC / 20ºC

Cruz Alta 9ºC / 23ºC

Pelotas 8ºC / 19ºC

Torres 13ºC / 19ºC

